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Amministrazione Trump, 'ripristinato l'accesso dei media alla Casa Bianca'

NEW YORK, 24 SET - L'amministrazione Trump afferma che l'accesso per Cnn, Msnow e Politico è stato ripristinato. Il via libera è arrivato dopo che i media avevano chiesto un'udienza di emergenza al giudice che ha rimosso il divieto di accesso imposto da Donald Trump nei giorni scorsi.

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