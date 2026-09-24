NEW YORK, 24 SET - L'amministrazione Trump afferma che l'accesso per Cnn, Msnow e Politico è stato ripristinato. Il via libera è arrivato dopo che i media avevano chiesto un'udienza di emergenza al giudice che ha rimosso il divieto di accesso imposto da Donald Trump nei giorni scorsi.
Amministrazione Trump, 'ripristinato l'accesso dei media alla Casa Bianca'
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