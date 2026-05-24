Amministrative: in Lombardia 93 Comuni al voto, Lecco e Mantova i capoluoghi

MILANO, 24 MAG - Sono oltre 650mila gli elettori lombardi chiamati alle urne per eleggere i sindaci di 93 Comuni con il centrosinistra che spera di mantenere Mantova e Lecco, i due capoluoghi dove si vota. Con i suoi 62mila abitanti è però Vigevano il comune più popoloso dove è possibile il ballottaggio visto che è uno dei 14 centri con più di 15mila abitanti coinvolti in queste amministrative. A Lecco il sindaco uscente Mauro Gattinoni, che vinse con soli 31 voti al ballottaggio nel 2020, punta a conquistare un secondo mandato con la coalizione di centrosinistra Lecco 2031, mentre il centrodestra sostiene Filippo Boscagli, ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. A Mantova, il sindaco uscente Mattia Palazzi non può ricandidarsi per un terzo mandato e al suo posto il centrosinistra propone Andrea Murari, attuale assessore, mentre Raffaele Zancuoghi è il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. In corsa anche Mirko Granato del M5S. Il Comune più grande è appunto Vigevano, nel Pavese, con il sindaco leghista uscente Andrea Ceffa che non si è ricandidato ed è imputato in un processo per corruzione. Campo largo compatto per Rossella Buratti, sostenuta da Pd, Cinque Stelle, Avs, Azione, Italia Viva, civiche e Rifondazione, mentre il centrodestra va diviso con Forza Italia che candida Paolo Previde Massara, mentre la Lega sostiene l'assessore uscente Riccardo Ghia con FdI e Noi Moderati. Ci sono anche Furio Suvilla, l'unico candidato in Lombardia sostenuto apertamente da Roberto Vannacci, e l'avvocato Massimo Lovati, che ha difeso Andrea Sempio. e ora si candida con Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo. Nel Milanese da seguire le elezioni di Bollate, Corsico e Segrate, il più piccolo Comune al voto è Pedesina (Sondrio), con 35 abitanti.