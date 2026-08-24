MONTEVIDEO, 24 AGO - El renovado interés de Estados Unidos en toda América Latina, con la reafirmación de la Doctrina Monroe por parte del gobierno de Donald Trump, que busca afianzar la hegemonía de Washington en el hemisferio occidental, fue el tema central del Congreso Panamericano de Líderes de Izquierda, que concluyó el domingo en Montevideo. A la cumbre asistieron algunos de los líderes de izquierda más prominentes de la región, como el expresidente chileno Gabriel Boric y el expresidente colombiano Ernesto Samper, así como parlamentarios y congresistas de toda la región, incluyendo Estados Unidos. "Los congresistas coincidieron en que los desafíos del continente —desde la coerción financiera y las sanciones como arma política hasta la concentración del poder tecnológico y el debilitamiento de los sistemas de bienestar tradicionales— requieren respuestas regionales coordinadas, no soluciones aisladas de cada país", reza un comunicado oficial del congreso. "Todas las discusiones se han visto influenciadas por la situación actual, en la que Estados Unidos está interfiriendo brutalmente en la región, y por la necesidad, en este contexto, de que progresistas e izquierdistas se unan y compartan objetivos comunes", declaró la parlamentaria uruguaya Inés Cortés.
Amlat: Izquierda latinoamericana advierte por injerencia de EEUU
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