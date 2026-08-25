IL CAIRO, 25 AGO - Il nuovo ambasciatore in Sudan Silvio Mignano, con sede distaccata ad Addis Abeba dall'inizio del conflitto, ha svolto la sua prima missione nel Paese. La missione ha toccato Port Sudan; poi si è spostata a Khartoum per la presentazione delle lettere credenziali. Si è trattato della prima missione dell'ambasciata nella capitale dall'evacuazione del 2023. L'Italia è il primo Paese occidentale a presentare le credenziali. La capitale sudanese era stata occupata nel 2023 dai paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), ma dal maggio 2025 è tornata sotto il controllo dell'esercito del generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan che da gennaio vi ha ristabilito le sedi istituzionali.
Ambasciatore Mignano in missione in Sudan, prima italiana a Khartoum dal 2023
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