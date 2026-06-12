BELGRADO, 12 GIU - Antonio Zanardi Landi resta il candidato italiano alla carica di Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina, secondo quanto dichiarato dall' Ambasciata italiana a Sarajevoa a una richiesta di informazioni di Radio Free Europe, dopo la fumata nera sulla nomina del successore di Christian Schmidt alla carica lo scorso 4 giugno. Giovedì scorso, infatti, l'infruttuosa riunione del Comitato Direttivo del Consiglio per l'Attuazione della Pace (Pic) nella capitale bosniaca ha visto, secondi fonti informate, la contrapposizione fra la candidatura di Zanardi Landi, sostenuta con forza dagli Stati Uniti, ma con l'appoggio di Turchia e Giappone, e quella del francese René Troccaz, propugnata dai principali Paesi europei, in particolare Francia, Germania e Regno Unito. "La candidatura dell'ambasciatore Zanardi Landi riflette il forte impegno dell'Italia nei confronti dei Balcani occidentali, nonché dell'integrazione euro-atlantica della Bosnia-Erzegovina e dell'intera regione dei Balcani occidentali", si legge nella risposta dell'Ambasciata a Sarajevo, citata da Radio Slobodba Evropa (versione serbo-croata di Rfe), che aggiunge che Zanardi Landi è "il candidato giusto attorno al quale i membri del Consiglio per l'attuazione della pace possono raggiungere un consenso". "Possiede l'esperienza e le capacità necessarie per mantenere un dialogo costruttivo con tutti gli attori politici del Paese, con l'obiettivo di preservare l'integrità e la stabilità della Bosnia-Erzegovina e la piena attuazione dell'agenda 5+2. L'ambasciatore Zanardi Landi è un diplomatico di altissimo livello, che ha ricoperto posizioni di rilievo in Italia e all'estero, tra cui quella di consigliere diplomatico di due presidenti italiani: Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella", si legge nella risposta, citata da Rfe. Il Comitato si riunirà nuovamente per cercare di nominare l'Alto Rappresentante a fine giugno.
Ambasciata, 'Zanardi Landi resta candidato Alto Rappresentante in Bosnia'
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