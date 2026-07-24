TEL AVIV, 24 LUG - L'ambasciata Usa in Israele ha postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo. ''A causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. I cittadini statunitensi sono invitati a prestare maggiore attenzione, a rimanere vigili e a prepararsi a possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e altri disagi ai viaggi'', si legge nella nota, dove si aggiunge che l'ambasciata rimane aperta per i servizi consolari ordinari e di emergenza.
Amb. Usa in Israele, 'rischio di escalation imprevista e chiusura spazio aereo'
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