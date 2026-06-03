Amb. Israele, 'scontro con Tajani, non c'è equità in dichiarazioni sul Libano'

ROMA, 03 GIU - "Ho avuto alcune divergenze con il ministro degli Esteri italiano, perché le sue dichiarazioni includono sempre la sofferenza del popolo libanese, e non c'è dubbio che il popolo libanese stia soffrendo, ma non c'è l'equivalenza nel riportare anche la sofferenza delle comunità israeliane, che noi invece cerchiamo sempre di sottolineare. E questo è un motivo di scontro anche con il ministro degli Esteri italiano" ed "è motivo di attrito che abbiamo con il governo italiano". Lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, conversando con i giornalisti a margine di un briefing sulla situazione in Libano.