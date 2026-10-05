NEW YORK, 04 OTT - "Il mondo deve accettare alcuni eventi negativi in cambio dei benefici offerti" dall'Intelligenza artificiale. Lo afferma l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman in un'intervista a Decoded, durante la quale ha messo l'accento sulla sua "notevole divergenza di vedute" rispetto al numero uno di Anthropic Dario Amodei.
Altman, 'mondo deve accettare alcuni eventi negativi in cambio dei benefici dell'IA'
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