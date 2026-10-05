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Altman, 'mondo deve accettare alcuni eventi negativi in cambio dei benefici dell'IA'

NEW YORK, 04 OTT - "Il mondo deve accettare alcuni eventi negativi in cambio dei benefici offerti" dall'Intelligenza artificiale. Lo afferma l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman in un'intervista a Decoded, durante la quale ha messo l'accento sulla sua "notevole divergenza di vedute" rispetto al numero uno di Anthropic Dario Amodei.

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