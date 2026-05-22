'Alpinista britannico scala Everest 20 volte', record per un non nepalese

NEW DELHI, 22 MAG - L'alpinista britannico Kenton Cool, 52 anni, ha scalato per la ventesima volta l'Everest stabilendo un record per un rocciatore non nepalese: lo riportano i media internazionali. Secondo l'Afp, si stima però che almeno sette scalatori originari del Nepal abbiano toccato per oltre 20 volte la vetta della montagna più alta del mondo, che raggiunge gli 8.849 metri, e l'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, 56 anni, soprannominato "l'uomo dell'Everest", ha battuto il suo stesso record mondiale con la 32esima scalata dell'Everest domenica scorsa.