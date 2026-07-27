Alpinismo, a 3.800 metri sul Cervino apre la nuova Capanna Carrel

AOSTA, 27 LUG - In attesa del completamento dei lavori, aprirà provvisoriamente per l'estate la nuova Capanna Carrel, rifugio a 3.800 metri, sulla via normale italiana di salita alla vetta del Cervino. Il nuovo edificio, di proprietà del Comune di Valtournenche (Aosta), è stato costruito 50 metri più a valle rispetto alla storico edificio, non più utilizzabile per problemi di stabilità e di caduta massi. Sarà gestito dalla Società Guide del Cervino. "Per accogliere gli alpinisti nella nuova Capanna, dobbiamo completare alcune dotazioni necessarie al servizio. L'apertura al pubblico avverrà nel più breve tempo possibile", spiega il presidente delle guide, Laurent Nicoletta. "È una consegna provvisoria, - spiega la sindaca di Valtournenche Elisa Cicco - che consentirà l'utilizzo della Capanna già durante l'estate 2026; l'inaugurazione ufficiale sarà organizzata una volta conclusi tutti i lavori previsti e quella sarà la fine di un percorso iniziato nel 2020". La nuova Capanna ha una capienza di 25 posti letto e si appoggia su un basamento in acciaio, in cui è stata montata una struttura in legno e acciaio su tre livelli. È dotata di pannelli fotovoltaici, con un sistema di accumulo dedicato, che alimenta anche una torre per il rilevamento delle condizioni meteorologiche dell'Arpa Valle d'Aosta, a circa 100 metri di distanza dalla Capanna. Restano da completare alcuni interventi di messa a punto degli impianti e la demolizione della vecchia struttura, prevista per il mese di settembre. "È un'infrastruttura strategica per l'alpinismo e per l'intero sistema della montagna valdostana", commenta l'assessore al turismo della Valle d'Aosta, Giulio Grosjacques, durante l'incontro di consegna alla società guide. "La Capanna Carrel è un esempio di successo nella collaborazione tra Stati e nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", aggiunge l'assessore agli affari europei Leonardo Lotto.
Alpinismo, a 3.800 metri sul Cervino apre la nuova Capanna Carrel
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