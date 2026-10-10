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'Almeno due morti in attacco Houthi su scalo Riad, anche un'assistente di volo'

RIAD, 10 OTT - Sono almeno due i morti dell'attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto di Riad: lo riferisce una fonte medica di un ospedale della capitale saudita. Una delle vittime è un'assistente di volo egiziana che lavorava per una compagnia aerea saudita, mentre la seconda è un palestinese con documenti di viaggio egiziani, riferisce la stessa fonte. Un'altra fonte ha confermato i decessi e le nazionalità delle vittime.

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