HANOI, 17 SET - Continua l'emergenza maltempo nel Vietnam settentrionale, dove forti piogge e alluvioni hanno provocato vasti allagamenti, costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni e provocato almeno tre vittime per una frana che ha travolto una casa, come riporta la stampa locale. Le precipitazioni hanno fatto esondare corsi d'acqua e allagato ampie aree delle province di Ninh Binh e Thanh Hoa, tra le più colpite dall'ondata di maltempo, dove migliaia di abitazioni risultano sommerse o danneggiate, mentre numerose strade sono state interrotte, isolando alcune comunità rurali. Disagi significativi si registrano anche nella capitale Hanoi, dove l'acqua ha invaso numerose arterie urbane, provocando forti rallentamenti alla circolazione e problemi ai trasporti. L'emergenza riguarda anche il comparto agricolo. Migliaia di ettari di terreni coltivati, in particolare risaie, sono finiti sott'acqua, con danni rilevanti alle produzioni e agli allevamenti. Squadre dell'esercito e dei servizi di soccorso sono impegnate nelle operazioni di assistenza alla popolazione e nel monitoraggio delle aree più esposte a frane e smottamenti, con nuove precipitazioni attese nelle prossime ore. Il Vietnam è tra i Paesi asiatici più esposti agli eventi meteorologici estremi e negli ultimi anni ha registrato un aumento della frequenza e dell'intensità di alluvioni e tempeste tropicali.
Almeno 3 morti nelle frane in Vietnam, isolati interi villaggi
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