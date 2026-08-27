PECHINO, 27 AGO - Sono oltre 1.300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal, la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Gyirong, in Tibet, causando anche tre morti. I due numeri, tuttavia, non possono essere automaticamente sommati. Il dato di 823 dispersi riguarda le persone irreperibili nelle aree colpite in Nepal, mentre quello di 558 si riferisce al versante tibetano della catastrofe, ma non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Per questo, il totale di oltre 1.300 va considerato come la somma dei due bilanci riferiti separatamente da Nepal e Cina, e non necessariamente come il numero definitivo di persone uniche disperse.
Alluvione Nepal-Tibet, totale bilanci Pechino e Kathmandu è di 1300 dispersi
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