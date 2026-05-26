Allerta caldo nel Nord Europa, oltre i 30 gradi in Francia, Olanda e Gran Bretagna

ROMA, 26 MAG - E' allerta caldo nel nord Europa, con temperature oltre i 30 gradi in Francia, Paesi Bassi e Gran Bretagna. Secondo l'agenzia Météo-France, in Francia il caldo ha raggiunto livelli mai visti per la stagione, con massime da 33 a 36 gradi, in otto dipartimenti posti in stato di vigilanza arancione. Temperature massime oltre i 30 gradi anche a Parigi proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros, il torneo di Tennis del grande Slam che come da tradizione segue gli Internazionali di Tennis di Roma. ''Su scala nazionale, questa giornata si annuncia ancora più calda di quella di ieri'', puntualizza Météo France. In Olanda, l'esercito ha sospeso temporaneamente tutte le attività militari nella regione della Gheldria che prevedono l'uso di armi da fuoco ed esplosivi, dopo l'innalzamento del rischio incendi boschivi al livello 2. Anche in Grand Bretagna, non si placa l'ondata di caldo fuori stagione, in particolare l'Inghilterra del sud-est e Londra, dove ieri è stato battuto diverse volte il record di temperatura massima misurata a maggio: si è arrivati fino a 34,8 gradi, registrati a Kew Gardens, nel sud-ovest della capitale. Ma oggi si attende un nuovo primato a 35 gradi, secondo il Met Office, che ha definito come "tropicale" la notte scorsa. La compagnia ferroviaria South Western Rail ha intanto soppresso alcuni treni lungo le linee tra Londra e il sud-ovest dell'Inghilterra a causa del caldo e avviato revisioni dell'intera rete.