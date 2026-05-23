Allegra Gucci, 'chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato'

MILANO, 23 MAG - "Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato". Così Allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio Gucci assassinato nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, commenta sulle sue pagine social quanto deciso dalla Cedu. La Corte europea dei diritti dell'uomo, due giorni fa, ha deciso di non procedere sull'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra, contro la condanna a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori che prevede un vitalizio alla madre, Patrizia Reggiani.