TOKYO, 21 SET - In Giappone l'emergenza orsi non conosce confini, e ora raggiunge anche il mare. Nella notte tra sabato e domenica un plantigrado è salito a bordo di un peschereccio per la pesca del tonno ormeggiato nel porto di Shiogama, nella prefettura di Miyagi, utilizzando la passerella di accesso. L'animale si è poi addormentato sulla prua dell'imbarcazione, per cadere successivamente in mare e scomparire tra le onde. Lo ha reso noto la polizia locale, ricordando che in zona erano state segnalate presenze di orsi già da venerdì. I tre membri dell'equipaggio che si trovavano sull'imbarcazione si sono rifugiati in una cabina chiusa a chiave e sono rimasti illesi. Sempre nell'area di Miyagi, a Iwanuma, un treno ha investito un orso nella tarda serata di sabato, causando una temporanea sospensione del servizio e ritardi sulla linea Joban, ha reso noto l'operatore ferroviario JR East. Nessun membro dell'equipaggio né passeggero è rimasto ferito. L'animale è rimasto incastrato sotto il convoglio e ci sono volute quasi due ore per rimuoverne la carcassa e ripristinare la circolazione: il disservizio ha coinvolto complessivamente quasi 500 passeggeri su quattro treni. Da mesi ormai il Giappone fa i conti con un vero e proprio allarme orsi, i cui avvistamenti si sono estesi ben oltre i sentieri di montagna, fino a toccare stazioni, porti e centri urbani. Da aprile almeno 23 persone sono state aggredite in nove prefetture, tre delle quali sono morte. Secondo gli esperti, il fenomeno è legato alla scarsità di cibo nei boschi, con raccolti poveri di ghiande, e alla progressiva espansione degli insediamenti umani ai margini delle foreste: condizioni che spingono un numero crescente di esemplari verso paesi e infrastrutture in cerca di nutrimento, moltiplicando il rischio di incontri ravvicinati con la popolazione.
Allarme orsi in Giappone: uno cade in mare da un peschereccio, uno sotto un treno
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiAllarme orsi in GiapponeTOKYO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...