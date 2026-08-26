BERLINO, 26 AGO - Un dipendente dell'aeroporto di Francoforte è deceduto a seguito di un'infezione da malaria. "Purtroppo possiamo confermarlo", ha dichiarato un portavoce di Fraport. "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio ai familiari del defunto". La causa dell'infezione sarebbe da ricercarsi in zanzare importate. La notizia era stata riportata in precedenza da hessenschau.de. A metà luglio, l'Istituto Robert Koch (RKI) aveva confermato un focolaio di quattro casi di malaria tra i dipendenti dell'aeroporto. "Le persone colpite si sono ammalate tra il 4 e il 6 luglio 2026", scrive l'RKI nel suo "Bollettino epidemiologico".
Allarme malaria a Francoforte, morto un dipendente dell'aeroporto
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