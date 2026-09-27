LONDRA, 27 SET - Formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati nella notte per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di tre furgoni diretti verso la base aerea della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire: usata anche dagli Usa, incluso nella guerra all'Iran. Lo precisa l'antiterrorismo britannica, rendendo noto che i 5 sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità.
Allarme a base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo
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