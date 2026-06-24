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Alemanno, esco dal carcere da innocente

ROMA, 24 GIU - "Esco dal carcere da innocente". Lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno lasciando stamane il carcere di Rebibbia a Roma poco prima delle 10. Alemanno ha tra l'altro fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri su cui - ha detto - 'il governo Meloni non ha fatto niente'.

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