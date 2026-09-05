Al via a Buenos Aires la 12ª edizione della Settimana del Cinema Italiano

BUENOS AIRES, 05 SET - È stata inaugurata giovedì a Buenos Aires, presso Cinépolis Recoleta, la 12ª edizione della Semana del Cine Italiano, rassegna dedicata alla promozione e alla diffusione del cinema italiano contemporaneo in Argentina. Organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, in collaborazione con Cinecittà, il Ministero della Cultura italiano, l'Ambasciata d'Italia, ICE - Agenzia Italiana per il Commercio Estero e Cinépolis Recoleta, la manifestazione si svolge dal 3 al 9 settembre e vede Buenos Aires tra le otto città dell'America Latina e dell'America Centrale che ospitano simultaneamente questa importante iniziativa. All'apertura sono intervenuti l'ambasciatore d'Italia in Argentina Fabrizio Nicoletti e Cristina Cassano di Cinecittà. La serata è proseguita con la proiezione di "La vita va così" (2025), diretto da Riccardo Milani, presente a Buenos Aires per accompagnare il pubblico nella visione del film e partecipare, al termine della proiezione, a un incontro con il pubblico. Nel suo saluto inaugurale, Nicoletti ha sottolineato come la rassegna sia ormai un appuntamento atteso e apprezzato da tutti gli appassionati di cinema e, più in generale, di cultura italiana a Buenos Aires, evidenziando il valore del cinema come linguaggio universale e come strumento capace di attraversare le frontiere e trasmettere emozioni, valori ed esperienze. L'ambasciatore ha inoltre ricordato la particolare vicinanza linguistica e culturale tra Italia e Argentina, sottolineando come la forza espressiva del cinema possa contribuire ulteriormente ad arricchire e consolidare questo rapporto. In questo senso, ha espresso soddisfazione per il fatto che numerosi film presentati nel corso della rassegna abbiano trovato distribuzione anche in Argentina, auspicando una sempre maggiore presenza di produzioni argentine in Italia, accanto alla diffusione del cinema italiano nel Paese. La 12ª edizione propone un percorso attraverso diverse rappresentazioni dell'Italia contemporanea, con dodici lungometraggi recenti che affrontano temi quali la vita quotidiana, i legami familiari e affettivi, la giovinezza, l'identità, la memoria, il territorio e le trasformazioni della società italiana. La selezione attraversa generi diversi, dalla commedia al dramma, dal thriller al cinema di genere e al romance, e riunisce registi affermati e nuove voci del panorama cinematografico italiano. Oltre a Riccardo Milani, erano presenti come ospiti Pierfrancesco Diliberto (Pif), regista di Che Dio perdona a tutti, e Nicolangelo Gelormini, regista di La gioia.
Al via a Buenos Aires la 12ª edizione della Settimana del Cinema Italiano
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