Al via a Bolzano sperimentazione con zanzare tigre maschi sterili

BOLZANO, 04 GIU - Ha preso il via al cimitero comunale di Oltrisarco a Bolzano il primo rilascio di zanzare tigre sterili, nell'ambito di un progetto pilota del Comune finalizzato a contenere la proliferazione dell'insetto tramite la tecnica Sit (Sterile Insect Technique). L'intervento, affidato al Centro Agricoltura Ambiente 'Giorgio Nicoli' (Caa), prevede il rilascio controllato di maschi sterilizzati tramite raggi X che, accoppiandosi con le femmine selvatiche, generano uova non fecondate. La metodologia, ecologica e priva di Ogm, ha già permesso altrove riduzioni della popolazione fino al 70%. Il cimitero di via Maso della Pieve di 13 ettari è stato scelto perché area critica, ricca di focolai non eliminabili (vasi, lumini) e molto frequentata. L'operazione ha visto il posizionamento di una decina di ovitrappole per il monitoraggio estivo e il rilascio di circa 30.000 maschi sterili in dieci punti strategici. La sperimentazione proseguirà con rilasci settimanali fino a settembre, integrando i tradizionali trattamenti antilarvali. L'investimento complessivo è di circa 13.000 euro (1.000 euro per ettaro). Se i risultati saranno positivi, l'assessore all'Ambiente Marco Caruso ha anticipato che il Comune valuterà l'estensione della tecnica Sit ad altre zone della città.