ROMA, 24 SET - Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà esercitare i suoi poteri anche sui procedimenti a carico di minorenni. La novità è introdotta da un decreto legge in materia di giustizia approvato oggi dal Consiglio dei ministri. In questo caso, si legge nel testo, le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo "sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni". La misura, evidenzia il decreto, è stata attuata "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare e esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave".
Al Procuratore nazionale antimafia poteri anche per procedimenti su minori
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