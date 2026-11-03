BRUXELLES, 03 NOV - Arriva nel cuore dell'Europa la mostra 'Le donne della Repubblica. Ottant'anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA, 1946-2026' inaugurata a Roma lo scorso maggio. L'esposizione approda al Parlamento europeo e sarà al centro del vernissage organizzato durante la Gender Equality Week dell'Eurocamera. L'evento sarà ospitato dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e vedrà la partecipazione della presidente Roberta Metsola e della vicepresidente Antonella Sberna. Sul palco l'Ad dell'agenzia ANSA Stefano De Alessandri e la presidente e fondatrice della Global Thinking Foundation, Claudia Segre. Attraverso 122 fotografie che raccontano le storie di 135 donne, la mostra ripercorre ottant'anni di storia italiana attraverso le cronache dell'ANSA, celebrando le conquiste e le trasformazioni che hanno segnato la vita civile, culturale, sportiva e istituzionale del Paese. Per la sua tappa europea la mostra avrà anche un pannello dedicato alle donne simbolo della storia dell'Unione. Il vernissage si terrà alle 14 presso la sala Presidenziale dell'edificio Spaak dell'Eurocamera a Bruxelles.
Al Parlamento europeo arriva la mostra ANSA 'Le donne della Repubblica'
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