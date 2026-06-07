Al Marina Militare Nastro Rosa Tour debutta il Progetto Giovani

MILANO, 07 GIU - La prima tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour ha tenuto a battesimo, a Cattolica, il 'Progetto Giovani', iniziativa dedicata ai giovani e al loro rapporto con il mare, la sicurezza e le professioni del settore. Ragazze e ragazzi sono stati coinvolti in una serie di workshop gratuiti a cura della Guardia Costiera di Ravenna, come 'Navigare sicuri. Prevenzione e dotazioni di salvataggio', 'Soccorso in mare. Emergenze, segnalazioni e sopravvivenza' e 'Conoscere il mare. Pesca responsabile e biodiversità'. Nato da un accordo tra Marina Militare e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto, il Progetto Giovani si inserisce nel tema 2026 del Marina Militare Nastro Rosa Tour - il Giro d'Italia a Vela giunto quest'anno alla sesta edizione - 'Giovani, Mare e Futuro - Valore Paese Italia'. In questo contesto il mare è inteso come una infrastruttura culturale e simbolica capace di connettere comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Momenti di orientamento informativo tenuti dalla Marina Militare hanno arricchito gli incontri, come le attività pratiche a cura della Federazione Italiana Vela, che hanno permesso ai partecipanti di conoscere la barca a vela, i suoi componenti, i concetti base delle andature e dei venti anche grazie all'ausilio del simulatore di vela Optimist e di un laboratorio dedicato ai nodi.