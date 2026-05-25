MANTOVA, 25 MAG - Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 in via Alessandro Volta a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone Fiat Ducato mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato
Al lavoro in due su una bici, giovani morti investiti
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