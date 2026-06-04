Al-Jazeera, 'Raid Israele su condominio a Gaza City, 8 morti'

ROMA, 04 GIU - Secondo fonti dell'ospedale al-Shifa, riportate da Al-Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 8 persone. Quattro raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, dove i vigili del fuoco stanno lottando per domare gli incendi divampati. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche.