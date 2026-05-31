Al Grattacielo Piemonte la superstar del wrestling Montez Ford

TORINO, 31 MAG - L'amministrazione regionale del Piemonte ha incontrato il mondo del wrestling internazionale a Torino. Questa mattina, all'ultimo piano del Grattacielo Piemonte, il presidente Alberto Cirio e l'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, turismo, sport e post-olimpico, caccia e pesca, parchi, Paolo Bongioanni, hanno accolto ufficialmente la delegazione degli organizzatori del Premium Live Event "Clash in Italy" e la superstar della Wwe - World Wrestling Entertainment, Montez Ford, componente del celebre duo Street Profits. È atterrato a Torino per l'evento, in programma stasera e domani all'Inalpi Arena e in diretta su Netflix. L'incontro ha celebrato il debutto assoluto in Italia di un evento di questa portata. "La Superstar della Wwe, ospite oggi nella casa di tutti i piemontesi, ci ha trasmesso uno straordinario entusiasmo e un'energia travolgente - hanno dichiarato Cirio e Bongioanni -. Vedere il campione del ring mondiale ammirare il panorama della nostra terra dall'ultimo piano del Grattacielo Piemonte è stato il benvenuto più alto e sorprendente che potessimo offrire a questo celebre atleta. Accogliere la Wwe conferma la centralità internazionale conquistata dal nostro territorio, diventato ormai una meta di primissimo piano grazie a una strategia decisa e lungimirante di attrazione dei grandi eventi. Ospitare iniziative di fama internazionale come questa genera benefici sostanziali, incrementa il turismo e produce vantaggi economici concreti per il Piemonte".