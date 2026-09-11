VENEZIA, 11 SET - E' stato consegnato a Mestre (Venezia) al card. Matteo Maria Zuppi arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il premio "Ethical Champion", promosso dall'Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve) e dall'emittente universitaria Cube Radio. La consegna è avvenuta ieri sera, a margine dell'incontro che Zuppi ha tenuto al Festival della Politica di Mestre, da parte di Giulia Miazzo e Giulia Gatto, studenti dello Iusve e collaboratrici della radio. Il riconoscimento è stato attribuito a Zuppi per "uno stile comunicativo capace di mettere al centro ascolto, dialogo, pace e rispetto dell'altro". Una scelta che vuole sottolineare come essere un Ethical Champion non dipenda dal numero di follower o dalla presenza quotidiana sui social, ma dalla capacità di indicare, attraverso parole e comportamenti, un modo responsabile e autenticamente umano di comunicare. "Con questo riconoscimento - ha affermato don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve - vogliamo sottolineare come comunicare significhi prima di tutto assumersi una responsabilità verso l'altro. Il cardinal Zuppi testimonia come ascolto, rispetto e ricerca del dialogo possano diventare uno stile concreto, particolarmente significativo per le giovani generazioni che abitano ogni giorno l'Infosfera».
Al card. Zuppi il premio 'Ethical Champion' dello Iusve di Venezia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiVENEZIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...