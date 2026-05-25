Al Arabiya, 'Iran pronto a spostare uranio arricchito in Cina'

TEL AVIV, 25 MAG - Fonti di alto livello hanno riferito ad Al-Arabiya e Al-Hadath che "l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina". "Teheran sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti". Intanto l presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif a Pechino. Il Pakistan è uno dei Paesi mediatori nei negoziati tra Usa e Iran.