MILANO, 16 LUG - Due 17enni, un romeno e un egiziano, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per una brutale aggressione a colpi di machete nei confronti di un 30enne egiziano avvenuta il 4 giugno scorso. I due sono stati collocati su ordinanza di misura cautelare in una comunità. Il provvedimento è il risultato delle indagini avviate nell'immediatezza dai carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago dopo la violenta aggressione. Secondo quanto emerso dalle indagini, nella notte del 4 giugno scorso i due minorenni, con il volto travisato e armati di un machete, avrebbero aggredito la vittima per motivi ancora in fase di accertamento. L'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente al volto e al torace, interessando zone vitali, e avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, anche a seguito di diversi interventi chirurgici. Un episodio aggravato anche dalla premeditazione.
Aggressione a colpi di machete, due 17enni arrestati a Milano
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