PARMA, 05 SET - Alcuni amici della vittima lo hanno visto, in una diretta Facebook, impugnare un grosso coltello da cucina e minacciare la convivente. I carabinieri di Collecchio (Parma) hanno arrestato un 30enne per maltrattamenti ai danni della compagna. Sono stati i conoscenti della donna a chiedere aiuto. Nella mattinata del 29 agosto, i militari sono intervenuti nell'abitazione della coppia ma la vittima ha cercato di minimizzare, attribuendo una ferita alla tempia a un banale incidente domestico. Gli indizi raccolti e le testimonianze acquisite hanno permesso di attivare il "Codice Rosso", per mettere la donna in sicurezza. La situazione è degenerata poche ore dopo il primo video social, quando al 112 è arrivata la segnalazione di una nuova diretta in cui l'uomo aggrediva la compagna. I militari sono tornati a casa della coppia e hanno trovato l'anta di un mobile sradicata, un coltello da cucina sul tavolo e una nuova escoriazione sul volto della donna. Solo quando la vittima ha visto il suo aggressore allontanato, ha trovato il coraggio di raccontare mesi di violenza fisica, minacce e ricatti. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti del 30enne l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
Aggredisce la compagna in diretta social, 30enne arrestato nel Parmense
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