ROMA, 21 SET - Due infermieri sono stati aggrediti nella notte mentre erano in servizio all'ospedale Santo Spirito a Roma da un uomo che si alterato a causa della prolungata attesa. I due sanitari, un uomo ed una donna, hanno riportato lesioni. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti sul posto, hanno bloccato e arrestato in il 54enne romano che prima di aggredire i due infermieri aveva anche scagliato a terra alcuni secchi della spazzatura e un estintore. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'arrestato sarà accompagnato questa mattina presso le aule di Piazzale Clodio per l'udienza di convalida. È accusato di lesioni a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.
Aggredisce due infermieri in ospedale a Roma, arrestato
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