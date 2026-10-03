BOLOGNA, 03 OTT - Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, Mena Istafanous, 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Nel giro di un' ora era stato arrestato e fermato. Risultava in cura al Centro di salute mentale.
Aggredì tre persone al distributore di benzina, si impicca in carcere
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOLOGNA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...