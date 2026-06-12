MONTEFORTINO, 12 GIU - Incidente mortale in un cantiere a Montefortino (Fermo): perde la vita un operaio di 33 anni. L'incidente intorno alle 10,30 di oggi, nella frazione montana di Bussonico. La vittima è un 33enne originario della Costa d'Avorio. L'operaio era nel cantiere collegato agli interventi del potabilizzatore del lago di Gerosa: le opere sono affidate dal gestore servizi idrici Ciip spa (cicli integrati impianti primari) e inserite nel progetto dell'Anello dei Sibillini. Scattato l'sos, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma il tentativo di soccorso è stato vano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava accanto ma defilato rispetto ad un escavatore manovrato da un suo collega: durante una manovra di rotazione dell'escavatore, il 33enne sarebbe stato agganciato da una benna del macchinario e scaraventato contro una parete. I lavori in questione, appaltati a un'associazione temporanea di imprese, sono legati alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a convogliare l'acqua del fiume Tenna verso il potabilizzatore di Gerosa.
Agganciato da un escavatore, operaio muore in un cantiere nel Fermano
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