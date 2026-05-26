Agenzia Gb, petroliera segnala esplosione al largo dell'Oman

ROMA, 26 MAG - Una petroliera ha segnalato un'esplosione esterna al largo di Muscat, in Oman, secondo quanto riferito dall'United Kingdom Maritime Trade Operations. L'Ukmto ha dichiarato che l'incidente è avvenuto a 60 miglia nautiche da Muscat, con l'esplosione segnalata sul lato sinistro di poppa dell'imbarcazione, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, ha dichiarato l'Ukmto, sebbene il comandante abbia segnalato una perdita di carburante in mare.