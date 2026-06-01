Agenzia Gb, 'colpito mercantile nel Golfo Persico, esplosione a bordo'

ROMA, 01 GIU - Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto) su X. L'esplosione è avvenuta a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umm Qasr, in Iraq, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. La Ukmto afferma di non essere a conoscenza di alcun impatto ambientale immediato.