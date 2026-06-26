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Agente morto dopo l'inseguimento, va ai domiciliari il 26enne arrestato

MILANO, 26 GIU - Va ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato Genti Berisha, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km/h, dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La gip Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la pm ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa. Il gip non può andare oltre la richiesta del pm sulle misure cautelari.

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