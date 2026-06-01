Afp, a maggio record di droni russi contro l'Ucraina

KIEV, 01 GIU - Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gettata pari a 8.150, il 24% rispetto al precedente record di aprile. E' quanto emerge da un'analisi dell'Afp in base ai dati dell'aeronautica ucraina, mentre Kiev moltiplica gli appelli agli alleati per rafforzare le sue difese aeree. Sempre a maggio, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina anche 211 missili.