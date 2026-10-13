MILANO, 13 OTT - "Nessuno di noi ha chiesto il congresso, quindi non è un problema che ci poniamo particolarmente". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di Eicma a Palazzo Lombardia, replicando a chi chiedeva se con queste modalità il congresso della Lega del 24-25 ottobre perde di significato. I 'nordisti' al congresso porteranno avanti le loro istanze? "Può darsi, adesso vediamo, non abbiamo ancora deciso niente" ha aggiunto Fontana, sottolineando però che l'idea di fare un'associazione del Nord "va avanti".
A.Fontana, nessuno di noi ha chiesto il congresso della Lega, il Nord va avanti
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