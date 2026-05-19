Aereo in decollo 'striscia' la pista a Fiumicino, Ansv invia investigatore

ROMA, 19 MAG - Un aereo della Flytap Air Portugal oggi, durante il decollo, ha strusciato la coda in pista; il velivolo, una volta in volo, ha scaricato il carburante in eccesso ed è rientrato a Fiumicino senza ulteriori criticità. Nessun danno risulterebbe per gli occupanti, mentre l'entità dei danni riportati dal velivolo è in corso di valutazione. A seguito della segnalazione ricevuta, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l'invio di un investigatore per la raccolta delle evidenze disponibili, utili anche alla corretta classificazione dell'evento di 'tail strike'.