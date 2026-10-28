WASHINGTON, 28 OTT - Dolores Huerta, la sindacalista femminista icona dei diritti civili, è morta a 96 anni. Fondatrice del sindacato United Farm Workers e ideatrice dello slogan 'Si, se puede', Huerta si è battuta per ampliare i diritti degli ispanoamericani e ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione di scioperi e boicottaggi in grado di influenzare la politica. Nata in New Mexico, Huerta è stata cresciuta dalla madre in California, dove lavorò come insegnante e si schierò contro la segregazione e la violenza della polizia. Nel 2012 Barack Obama la insignì della Medaglia Presidenziale della Libertà per il suo ruolo nel sindacato degli agricoltori. Nei mesi scorsi Huerta ha scosso il mondo sindacale raccontando che il sindacalista degli agricoltori Cesar Chavez la manipolò e la spinse ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. "La prima volta fui manipolata e pressata a fare sesso con lui e non dissi di no perché era una persona che ammiravo, il mio capo e il leader del movimento al quale avevo dedicato anni della mia vita", aveva detto Huerta. "La seconda volta fui costretta, contro la mia volontà, e in un ambiente in cui mi sentivo intrappolata", aveva messo in evidenza.
Addio a Dolores Huerta, leader sindacalista Usa e icona dei diritti civili
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...