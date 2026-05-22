Addio a Carlo Petrini, Bra proclama il lutto per i funerali

BRA, 22 MAG - L'amministrazione comunale di Bra, la cittadina cuneese dove il fondatore di Slow Food è nato e vissuto, ha indetto il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Carlo Petrini, previsti per domenica. In questi giorni Bra ospita il Salone del Libro per ragazzi, un'occorrenza che porta il sindaco Gianni Fogliato a ricordare come "il libro è lo strumento che fin da piccoli ci ha insegnato a sognare e così ha fatto anche Carlo: con un po' di sana e preziosa follia ha guidato un movimento che ha saputo vedere in grande e far sì che la nostra città diventasse importante e restituisse ad altri la fortuna di vivere in questo territorio". Proprio a un libro è legato "uno degli ultimi progetti che abbiamo condiviso come Comune: la distribuzione ai giovani studenti del volume Vite di Langa e Roero che racconta la storia del nostro territorio per dare consapevolezza alle generazioni che lo vivono e lo vivranno". "Oggi - aggiunge Fogliato - la nostra città si stringe con profonda commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la comunità di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche. Il miglior modo per ricordarlo sarà continuare a difendere quei valori di rispetto, consapevolezza e amore per il territorio che lui ha insegnato a Bra e al mondo intero. Il suo pensiero continuerà a vivere ben oltre i confini della nostra città".