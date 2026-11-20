VERONA, 20 NOV - Si è impiccato in carcere Nadir Rossi, l'ex infermiere 35enne detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina. Lo confermano fonti del carcere. A quanto si apprende, l'uomo è stato trovato in fin di vita questa mattina nella sua cella ed è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali.
Accusato di aver ucciso la moglie con l'insulina, si impicca in carcere
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