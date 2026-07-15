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Accusato di abusi, il Papa congeda vescovo peruviano 75enne

CITTÀ DEL VATICANO, 15 LUG - Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia presentata da mons. Antonio Santarsiero Rosa, vescovo di Huacho, in Perú. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo aveva chiesto di essere congedato per potere "fare chiarezza sulla verità", come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza episcopale peruviana.

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