NAPOLI, 20 SET - Un 19enne incensurato è gravemente indiziato del tentato omicidio di un 58enne di origine ucraina avvenuto la notte dello scorso 30 agosto presso i giardini del Molosiglio nel quartiere Chiaia a Napoli. Nei suoi confronti i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura. L'articolata attività investigativa dei carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli - effettuata mediante l'ascolto di testimoni e l'analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza - ha permesso di accertare come la vittima, intervenuta per sedare una lite tra giovani, sia stato colpita da un fendente assestato dal 19enne. Il giovane era insieme ad altri coetanei. Avrebbe lanciato - riferiscono i Carabinieri - alcune bottiglie di vetro contro la vittima e il suo gruppo di amici. Senza alcun motivo apparente. Tra gli insulti anche la frase "tornate al vostro Paese"
Accoltellato mentre tenta di sedare una lite, arrestato un 19enne a Napoli
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