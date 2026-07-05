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Accoltellato in un bar a Milano, uomo in leggero miglioramento

MILANO, 05 LUG - E' in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando Gerardo P., il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano, mentre stava facendo colazione con il padre. Ricoverato all'ospedale Niguarda dopo esser stato colpito da oltre 20 coltellate dal 22enne Lamin Saidilly, l'uomo è stato operato ieri sera e la sua situazione è stabile ma si prevede che la prognosi possa venir sciolta in giornata.

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