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Accoltellato in un bar a Milano, non è in pericolo di vita

MILANO, 05 LUG - Non è più in pericolo di vita Gerardo P., il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano e attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda. L'uomo è stato sottoposto a più operazioni ieri sera e questa mattina e attualmente è in terapia intensiva post intervento ma le sue condizioni sono in miglioramento. Le ferite da arma da taglio che ha ricevuto in particolare all'addome e al torace non sono state particolarmente profonde. Resta in prognosi riservata ma non dovrebbe avere particolari conseguenze e la sua degenza in ospedale non sarà lunga.

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