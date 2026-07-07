MILANO, 07 LUG - Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne nato in Italia ma originario del Gambia accusato del tentato omicidio di un 55enne, il signor Gerardo, che sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate in via Capecelatro a Milano. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini.
Accoltellato a Milano, resta in carcere l'aggressore
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