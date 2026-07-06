MILANO, 06 LUG - E' stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona, e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima.
Accoltellamento in spiaggia a Savona, 52enne bloccato a Milano
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