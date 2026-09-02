ROMA, 02 SET - Ha accoltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente e poi l'ha accompagnata in ospedale, per scappare subito dopo in una località sul litorale romano portando con sè il ragazzo. L'uomo, un quarantasettenne romano, è stato fermato dalla Polizia dopo sette ore di ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso secondo i quali i quattro fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali solo per caso.
Accoltella l'ex moglie e fugge con il figlio, preso dopo 7 ore di ricerche
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